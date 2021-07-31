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Российских водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав
Проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения» предполагает автоматическую приостановку действия водительских прав по медицинским показаниям. Минздрав будет отправлять справки о здоровье водителей.

Проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения» предполагает автоматическую приостановку действия водительских прав по медицинским показаниям. Минздрав будет отправлять справки о здоровье водителей, пишут «Известия».

По новым положениям, при выявлении у человека болезни, препятствующей безопасному вождению, его направят на медосвидетельствование. ГИБДД сможет автоматически приостановить действие прав водителя.

При подтверждении заболевания водителю выдадут права с соответствующей отметкой. Если информация не подтвердится, документ восстановят на основании электронного заключения от поликлиники. Если врачи заключат, что водить при определенной болезни опасно, ГИБДД аннулирует права вообще.

Сейчас к болезням, при которых нельзя иметь водительские права, относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и серьезные проблемы со зрением.