Под Калугой в пассажирский поезд въехал грузовик, водитель погиб

В Ферзиковском районе Калужской области в субботу, 31 июля, столкнулись пассажирский поезд и цементовоз. Водитель грузовика погиб, пассажиров состава эвакуировали, сообщает РИА Новости.

В Ферзиковском районе Калужской области в субботу, 31 июля, столкнулись пассажирский поезд и цементовоз. Водитель грузовика погиб, пассажиров состава эвакуировали, сообщает РИА Новости.

В МЖД уточнили, что в ДТП попал поезд № 231 Ейск — Москва. В результате аварии сошли три колесных пары локомотива, за медпомощью с незначительными травмами обратились два человека. Авария произошла из-за того, что грузовик выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

У состава поменяли локомотив. Поезд в 16:04 продолжил движение по маршруту с оставшимися пассажирами, он отправился через Тулу и Большое кольцо МЖД на Киевский вокзал Москвы.