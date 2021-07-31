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Адвокат по делу Михаила Ефремова скоропостижно скончался во сне
Адвокат по делу Михаила Ефремова Вадим Никулин, который защищал гражданскую жену погибшего курьера, внезапно умер во сне. Предварительная причина смерти мужчины — миокардит, поражение сердечной мышцы.

Адвокат по делу Михаила Ефремова Вадим Никулин, который защищал гражданскую жену погибшего в ДТП курьера, внезапно умер во сне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена, — рассказал изданию адвокат Андрей Алешкин. — Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: „Мы легли спать вместе, а проснулась я одна“. Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Вадим Никулин был прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим свое дело, очень порядочным».

Предварительная причина смерти мужчины — миокардит, поражение сердечной мышцы. При этом, по словам близких, адвокат вел активный образ жизни, занимался спортом и не злоупотреблял спиртным. Никулина похоронят на родине в Саратове.

Вадим Никулин пытался войти в дело Михаила Ефремова в суде первой инстанции и на стадии апелляции, но суды не признали гражданскую жену Ирину Стерхову потерпевшей, так как в дело вошла официальная жена погибшего курьера.

Стерхова подала иск о признании ее иждивенкой гражданского мужа, так как они прожили вместе более 20 лет, и семью содержал именно Сергей Захаров. Выяснилось также, что официальная супруга за две недели до смертельного ДТП подала заявление на развод, где указывала, что фактически рассталась с мужем еще в 1994 году.

В ближайшие дни дело Михаила Ефремова начнут рассматривать в кассационном суде.

Напомним, актер Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину. Теперь защита Ефремова просит смягчить наказание актеру.