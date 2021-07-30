В Сараевском районе произошло смертельное ДТП
63-летний местный житель на «Лада — 217030» не справился с управлением и съехал в кювет.
В Сараевском районе произошло смертельное ДТП. Об этом
Авария произошла в четверг, 29 июля, в 20:30 в Сараевском районе на 3-м километре автодороги «Бычки — Озерки — Старобокино». 63-летний местный житель на «Лада — 217030» не справился с управлением и съехал в кювет.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.