В Рязанской области пропал 40-летний мужчина
Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112. В поисках нужна помощь добровольцев.
В Рязанской области пропал 40-летний мужчина. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» волонтеры отряда «
Разыскивается житель Мурмина Поздняков Роман Леонидович 1980 года рождения.
С 17 июля 2021 года его местонахождение неизвестно.
Примеры: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.
Одежда: черная футболка, серые шорты.
Особые приметы: ампутирована часть ноги.
Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112. В поисках нужна помощь добровольцев.