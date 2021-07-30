В Рязанской области объявили в розыск 32-летнего мужчину

Мужчина задолжал своей семилетней дочери алименты на сумму 110 тысяч рублей.

В Рязанской области объявили в розыск 32-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

В Пронском районе разыскивают Олимпиева Михаила Юрьевича 1988 года рождения. Долг мужчины перед семилетней дочерью составляет 110 тысяч рублей.

Ни по месту регистрации ни по месту прописки в Новомичуринске мужчина не проживает, на связь с судебными приставами не выходит.