В Рязанской области объявили в розыск 32-летнего мужчину
Мужчина задолжал своей семилетней дочери алименты на сумму 110 тысяч рублей.
В Рязанской области объявили в розыск 32-летнего мужчину. Об этом
В Пронском районе разыскивают Олимпиева Михаила Юрьевича 1988 года рождения. Долг мужчины перед семилетней дочерью составляет 110 тысяч рублей.
Ни по месту регистрации ни по месту прописки в Новомичуринске мужчина не проживает, на связь с судебными приставами не выходит.
Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть ведомства по телефону: