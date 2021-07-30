В Рязанской области москвичка на кроссовере въехала в фуру
В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир Kia получили травмы. Их доставили в больницу.
В Рязанской области москвичка на кроссовере въехала в фуру. Об этом
Авария произошла в четверг, 29 июля, в 08:30 в Шацком районе на 367-м километре автодороги М5 «Урал». 37-летняя жительница Москвы на KIA Sportage не предоставила преимущество проезда и столкнулась с большегрузом «Volvo FH», которым управлял 52-летний житель Калуги.
В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир Kia получили травмы. Их доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.