В Рязани выступит автор главных хитов Димы Билана

Композитор и исполнитель выступит в 20:00 8 августа в ЦПКиО на сцене «Зеленого театра». В рамках Дня города на сцену также выйдет участница проекта «Голос» Алина Перова и группа «Сан-Тропе».

На Дне города в Рязани выступит автор главных хитов Димы Билана Александр Лунев. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города в Рязани. Композитор и исполнитель выступит в 20:00 8 августа в ЦПКиО на сцене «Зеленого театра».

В рамках Дня города на сцену также выйдет участница проекта «Голос» Алина Перова и группа «Сан-Тропе». Завершится концерт световым шоу от компании «ЛезерМен Шоу». Вход для рязанцев будет свободным, но по предварительной регистрации. Это связано с тем, что вместимость «Зеленого театра» в условиях пандемии ограничена.

Предположительно, концерт смогут посетить не менее пятидесяти человек. Организаторы концерта напомнили рязанцам о мерах безопасности — обязательном присутствии в масках. Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть в интернете.

Справка

Александр Лунев является лауреатом престижных премий «Песня года» и «Золотой граммофон», а также автором хитов для отечественных звезд. Композитор написал «Невозможное возможно» и «Never Let You Go» для Димы Билана.

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