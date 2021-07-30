В Рязани утвердили дату Дня города

Основные мероприятия по празднованию Дня города состоятся 7 августа.

В 2021 году Рязань отмечает 926-летие. Основные мероприятия по празднованию Дня города состоятся 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мероприятия, посвященные празднику, пройдут с 2 по 8 августа и пройдут с соблюдением ограничительных мер.

Напомним, что в этом году вечерний концерт на площади Ленина и фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» отменили из-за эпидемиологической ситуации.