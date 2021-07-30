В РГАТУ начал работу V лагерь-семинар студенческого актива аграрных вузов России «Идея»

В работе лагеря принимают участие 72 студента. В рамках лагеря-семинара предусмотрены образовательные тренинги, мастер-классы, обучающие интерактивные мероприятия, интеллектуальные игры и встречи с интересными людьми.

В четверг, 29 июля, состоялась встреча студентов-участников пятого юбилейного лагеря-семинара студенческого актива аграрных вузов России «Идея» с временно исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Александром Шемякиным и заместителем председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым.

Мероприятие организовали администрация и студенческая первичная профсоюзная организация Рязанского агротехнологического университета при поддержке рязанского областного союза организаций профсоюзов, рязанской областной общественной организации общероссийской общественной организации ООО «Российский союз молодежи» и рязанского регионального отделения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России». Генеральным спонсором выступил Россельхозбанк России.

Открыл встречу врио ректора Александр Шемякин. Он поблагодарил студентов за активную позицию, интерес к творчеству, энергию и самоотдачу, с которой они живут, получают образование и формируют свою гражданскую позицию.

Зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, приветствуя участников мероприятия, отметил, что в регионе уделяется большое внимание повышению кадрового потенциала аграрной отрасли и пригласил ребят к открытому диалогу. Разговор шел о сельском хозяйстве и работе по повышению эффективности сельскохозяйственного производства в Рязанской области, формировании кадрового резерва АПК, государственных программах поддержки аграрной молодежи, сложившейся ситуации на региональном рынке труда в агросфере.

В режиме диалога представители аграрных вузов задавали интересующие их вопросы. Спектр их оказался очень широким — от возможности самореализации в АПК, целесообразности открытия своего агробизнеса до социального портрета современной аграрной молодежи. Заинтересовало собравшуюся молодежь и то, как руководители проводят свое свободное время, чем занимаются, интересуются и увлекаются в жизни.

V Лагерь-семинар студенческого актива аграрных вузов России «Идея» начал свою работу 26 июля 2021 г. на спортивно-оздоровительной базе рязанского агроуниверситета «Ласково». Работа лагеря продлится до 1 августа.

В работе лагеря принимают участие 72 студента из Курской ГСХА, Орловского ГАУ, Ижевской ГСХА, Смоленской ГСХА, РГАУ — МСХА имени Тимирязева, Вятской ГСХА и Рязанского агроуниверситета.

В рамках лагеря-семинара предусмотрены образовательные тренинги, мастер-классы, обучающие интерактивные мероприятия, интеллектуальные игры и встречи с интересными людьми. Разрабатывая программу, организаторы делали упор на развитие лидерских качеств и организаторских способностей самых активных представителей студенческих организаций и объединений аграрных вузов России.