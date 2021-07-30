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В компании «Белый дом» гарантировали поставку кирпича
В наличии есть баварские кладки: Flash Аккорд, Flash МОТИВ, Flash Аккорд Coral, Flash МОТИВ Coral.

Компания «Белый дом» гарантировала рязанцам поставку облицовочного кирпича. На складе можно выбрать из 200 000 штук кирпича керамического разных форматов: 0,7 НФ; 0,9 НФ; 1НФ; 1,4 НФ.

В наличии есть баварские кладки: Flash Аккорд, Flash МОТИВ, Flash Аккорд Coral, Flash МОТИВ Coral.

«В данный момент наблюдается строительный бум во всех регионах, мы же предвидели это после 2020 года, и завезли на склад большой выбор кирпича, тротуарной плитки, теплого керамического волгоградского блока и других строительных материалов. Призываем наших заказчиков уже сейчас задуматься о кровельных материалах, пока тоже не начался дефицит, как с кирпичом и блоками», — сказал руководитель продаж компании «Белый дом» Денис Земсков.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (4912)51-11-13 или в офисе на улице Большой, дом № 100, а также на рынке «Стройка».

Также информацию можно уточнить в социальных сетях компании «ВКонтакте», Instagram и на сайте белыйдом.рф.