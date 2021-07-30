Скончалась директор рязанской «Опоры России»
Лариса Межевых умерла 29 июля после продолжительной болезни. В организации выразили соболезнования по поводу кончины рязанки.
В Рязани скончалась исполнительный директор рязанского отделения «Опоры России» Лариса Межевых. Об этом сообщил
Лариса Межевых умерла 29 июля после продолжительной болезни.
«Она пользовалась заслуженным уважением, любовью и авторитетом в бизнес сообществе — ее отличала бесконечная преданность и служение предпринимательскому сообществу. До последнего своего дня она мужественно сражалась с тяжелой болезнью», — говорится в сообщении.
В организации выразили соболезнования по поводу кончины рязанки.