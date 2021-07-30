Рязанская прокуратура организовала проверку после травмирования детей на игровых площадках

Прокуроры Железнодорожного и Советского районов Рязани установят обстоятельства получения детьми травм и дадут правовую оценку действиям (бездействию) соответствующих органов и должностных лиц.

После размещения в СМИ информации о травмировании на детской и спортивной площадках детей 4-х и 10-ти лет областная прокуратура проверит исполнение федерального закона об охране жизни и здоровья детей.

Прокуроры Железнодорожного и Советского районов Рязани установят обстоятельства получения детьми травм и дадут правовую оценку действиям (бездействию) соответствующих органов и должностных лиц.

Сообщается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что четырехлетний ребенок пострадал на детской площадке в «Наташкином», а на спортивной площадке во дворе дома по улице Весенней десятилетний мальчик сломал руку.