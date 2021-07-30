В Рязани на детской площадке десятилетний ребенок сломал руку
Инцидент произошел во дворе дома № 24 корпус 1 по улице Весенней. В детской ОКБ у ребенка диагностировали перелом лучевой кисти правой руки и наложили гипс.
В Рязани на детской площадке десятилетний ребенок сломал руку. Об этом рассказала родственница мальчика в группе «Типичная Рязань».
По словам рязанки, инцидент произошел во дворе дома № 24 корпус 1 по улице Весенней. Ее 10-летний племянник упал на металлическое основание спортивного комплекса и сломал руку.
Женщина сообщила, что раньше игровой комплекс был вкопан в песок, но после смены покрытия основание комплекса оставили на поверхности.
В детской ОКБ у ребенка диагностировали перелом лучевой кисти правой руки и наложили гипс.
Семья пострадавшего написала обращение в администрацию города.
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