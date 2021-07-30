В Рязани на детской площадке десятилетний ребенок сломал руку

Инцидент произошел во дворе дома № 24 корпус 1 по улице Весенней. В детской ОКБ у ребенка диагностировали перелом лучевой кисти правой руки и наложили гипс.

В Рязани на детской площадке десятилетний ребенок сломал руку. Об этом рассказала родственница мальчика в группе «Типичная Рязань».

По словам рязанки, инцидент произошел во дворе дома № 24 корпус 1 по улице Весенней. Ее 10-летний племянник упал на металлическое основание спортивного комплекса и сломал руку.

Женщина сообщила, что раньше игровой комплекс был вкопан в песок, но после смены покрытия основание комплекса оставили на поверхности.

В детской ОКБ у ребенка диагностировали перелом лучевой кисти правой руки и наложили гипс.

Семья пострадавшего написала обращение в администрацию города.