Родственники заболевших гепатитом рязанцев рассказали, как они подхватили желтуху

Основная причина — употребление немытых овощей и фруктов, купание на несанкционированных пляжах, где мог зайти в воду домашний скот.

Родственники заболевших гепатитом рязанцев рассказали, как они подхватили желтуху. Основная причина — употребление немытых овощей и фруктов, купание на несанкционированных пляжах, где мог зайти в воду домашний скот.

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