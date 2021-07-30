Полиция предупредила о масштабных рейдах в Рязанской области

Автоинспекторы проверят водителей на нарушения ПДД, а также будут ловить пьяных водителей.

В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автоинспекторы проверят водителей на нарушения ПДД, а также будут ловить пьяных водителей.

В районы области для проверки направят дополнительные экипажи.