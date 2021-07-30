Полиция предупредила о масштабных рейдах в Рязанской области
Автоинспекторы проверят водителей на нарушения ПДД, а также будут ловить пьяных водителей.
В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Автоинспекторы проверят водителей на нарушения ПДД, а также будут ловить пьяных водителей.
В районы области для проверки направят дополнительные экипажи.
Свидетелей нарушений ПДД и «пьяного» вождения попросили обращаться по номерам 29-74-54, 29-74-64, 112, а также разместить материалы и обращение на