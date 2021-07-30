Полиция арестовала водителя, устроившего смертельное ДТП в Ухоловском районе

26-летнего водителя Lada Granta подозревают в совершении тяжкого преступления. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

Полиция арестовала водителя, устроившего смертельное ДТП в Ухоловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

26-летнего водителя Lada Granta подозревают в совершении тяжкого преступления. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

Смертельное ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июля в Ухоловском районе на 37-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Lada Granta опрокинулась в кювет. В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка легковушки. Водитель автомобиля был пьян.