На Рязанском приборном заводе вручили удостоверения ветеранам труда

На Государственном Рязанском приборном заводе в очередной раз присвоили работникам почетные звания «Ветеран труда завода» и «Заслуженный ветеран труда завода». Ветеранские удостоверения на торжественном собрании получили 26 человек.

На Государственном Рязанском приборном заводе в очередной раз присвоили работникам почетные звания «Ветеран труда завода» и «Заслуженный ветеран труда завода». Ветеранские удостоверения на торжественном собрании получили 26 человек.

Почетного звания «Заслуженный ветеран труда завода» удостоены начальник отдела интеллектуальной собственности Виктор Калинкин, контрольный мастер отдела качества и надежности Светлана Марюшкина и начальник бюро технического контроля отдела технического контроля Иван Шабалин.

Ветеранами труда завода стали 23 человека: рабочие, инженерно-технические работники, специалисты, руководители. В числе тех, кому присвоено это звание, — генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

«Для меня это важный и очень значимый момент в жизни, — отметил он. — Четверть века я работаю на нашем предприятии, которое сформировало меня как человека и определило профессиональное становление. Я благодарен коллективу Рязанского приборного завода за бесценный опыт, приобретенный за эти годы. За это время завод стал для меня по-настоящему родным! Очень хочется, чтобы мы и дальше работали и приносили пользу людям, заводу, который, надеюсь, и впредь будет развиваться!»

Поздравляя коллег, Борис Виноградов подчеркнул, что каждый из них заслужил звание своим профессионализмом, самоотверженным трудом и преданным служением предприятию.

«Большое вам спасибо за это! Сейчас вы наш авангард, те люди, кто с душой подходит к своему делу, кто передает свой опыт молодым, и мы по праву гордимся вами, а вы можете гордиться своим трудом!», — отметил генеральный директор.

Традиции дважды в год присваивать ветеранские звания на Государственном Рязанском приборном заводе уже много лет. Звание «Ветеран труда завода» получают за безупречную непрерывную работу на заводе на протяжении не менее 25 лет.

Заслуженными ветеранами труда завода становятся работники, которые добросовестно высокопроизводительно трудятся на предприятии 35 и 30 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеют звание «Ветеран труда завода», а также не менее трех наград разных видов (государственные, правительственные, ведомственные, региональные и заводские). Они награждаются памятными подарками, премией, получают ежемесячную доплату, а их имена заносятся в заводскую Книгу почета.