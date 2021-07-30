\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
24°
Сбт, 31
25°
Вск, 01
27°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 73.35 11:53
Нал. EUR 86.98 / 87.20 11:53
Новости
Публикации
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
3 часа назад
2 025
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 2021 16:31
1 985
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 2021 15:23
1 902
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
27 июля 15:13
2 815
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия Рязани попросила полицию проверить подрядчика, сорвавшего сроки строительства пристройки к детсаду
Письмо подписала глава администрации Елена Сорокина в четверг, 29 июля. В обращении отмечается, что в действиях ООО «Дега» могут быть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

В рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова администрация Рязани направила в управление МВД по Рязанской области обращение о проверке в отношении ООО «Дега» — подрядчика, сорвавшего сроки строительства пристройки к детскому саду № 99. Об этом сообщили в региональном правительстве. Письмо подписала глава администрации Елена Сорокина в четверг, 29 июля. В обращении отмечается, что в действиях ООО «Дега» могут быть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).С организацией уже провели претензионную работу и расторгли все контракты — на возведение пристроек к детским садам № 99 и № 110. Компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков. В течение двух лет ее не допустят к участию в торгах. Кроме того, от субподрядной организации ЗАО «Рязанский кирпичный завод» поступила жалоба на ООО «Дега» по отсутствию платы за поставленные материалы для строительства пристроек к детским садам. Для поиска нового исполнителя начали конкурс, который завершится 3 августа. По информации управления капитального строительства, администрация Рязани приняла и оплатила часть работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией. Министерство строительного комплекса Рязанской области по поручению губернатора взяло на контроль строительство городских социальных объектов, чтобы завершить строительство пристроек к детсадам № 99 и № 110 Рязани уже в этом году.