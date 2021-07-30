Мэрия Рязани попросила полицию проверить подрядчика, сорвавшего сроки строительства пристройки к детсаду

Письмо подписала глава администрации Елена Сорокина в четверг, 29 июля. В обращении отмечается, что в действиях ООО «Дега» могут быть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

В рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова администрация Рязани направила в управление МВД по Рязанской области обращение о проверке в отношении ООО «Дега» — подрядчика, сорвавшего сроки строительства пристройки к детскому саду № 99. Об этом сообщили в региональном правительстве. Письмо подписала глава администрации Елена Сорокина в четверг, 29 июля. В обращении отмечается, что в действиях ООО «Дега» могут быть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).С организацией уже провели претензионную работу и расторгли все контракты — на возведение пристроек к детским садам № 99 и № 110. Компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков. В течение двух лет ее не допустят к участию в торгах. Кроме того, от субподрядной организации ЗАО «Рязанский кирпичный завод» поступила жалоба на ООО «Дега» по отсутствию платы за поставленные материалы для строительства пристроек к детским садам. Для поиска нового исполнителя начали конкурс, который завершится 3 августа. По информации управления капитального строительства, администрация Рязани приняла и оплатила часть работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией. Министерство строительного комплекса Рязанской области по поручению губернатора взяло на контроль строительство городских социальных объектов, чтобы завершить строительство пристроек к детсадам № 99 и № 110 Рязани уже в этом году.