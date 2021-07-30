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Любимов заявил, что ФОКи откроют в каждом районном центре Рязанской области
По словам Губернатора, востребованность действующих 17 спорткомплексов в районах высокая. Секции в этих ФОКах в целом посещают более 7300 человек.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время осмотра физкультурно-спортивного комплекса «Арена» в Шилове заявил, что ФОКи будут в каждом районном центре региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Любимов в комментарии журналистам отметил, что Шиловский ФОК стал первым спортивным объектом с бассейном, построенном в районном центре Рязанской области. По его словам, развитие спортивной инфраструктуры в Рязанском регионе по-прежнему остается в числе приоритетных задач работы областного правительства. В муниципальных образованиях за последние несколько лет построено и реконструировано много спортивных объектов, как крупных, так и малых площадок шаговой доступности.

«Сегодня в большей части муниципалитетов уже есть современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами. ФОК должен быть в каждом районном центре Рязанской области. Таких у нас осталось шесть, и это наша задача на ближайшие несколько лет», — сказал Николай Любимов.

По словам Губернатора, востребованность действующих 17 спорткомплексов в районах высокая. Секции в этих ФОКах в целом посещают более 7300 человек. Их возможности позволяют заниматься самыми разными видами спорта: плаванием, волейболом, футболом, дзюдо, боксом, самбо, тхеквондо, гимнастикой, лыжами, настольным теннисом и многими другими.

«В этом году начнем строить новый современный спорткомплекс в поселке Сараи. Правительство уже выделило 200 млн рублей на реализацию проекта. Очень большую роль в определении приоритетов сыграла активность жителей, спортсменов, родителей которые обращались с просьбами и требованиями к местной власти, и администрация муниципального образования раньше всех подготовила проектно-сметную документацию. В высокой степени готовности ПСД еще в двух районах, и у них тоже есть большие шансы попасть в финансирование этого года. Минспорт России, депутат Госдумы Андрей Макаров нас в этом поддерживают. Это нужно и нашей области, и стране, и всей нашей нации. Олимпийские победы Российской сборной в Токио в эти дни подтверждают правильность и востребованность государственной политики в этом вопросе», — сказал Любимов.