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Врачи рассказали о признаках рака, которые можно обнаружить на языке
Об этом рассказали медики из организации Cancer Research UK. Врачи поясняют, что злокачественные образования могут появиться на языке или под ним.

Специалисты назвали три признака рака, которые можно распознать, осмотрев язык. Об этом рассказали медики из организации Cancer Research UK, сообщает Daily Express.

Врачи поясняют, что злокачественные образования могут появиться на языке или под ним. Если у человека долгое время не проходит воспаление, похожее на красную или белую точку, следует обратиться к медикам.

Еще один тревожный знак — язва или шишка, которая не исчезает. Третий симптом онкологического заболевания — кровотечение, которое начинается при случайном прикусывании.

Специалисты добавляют, что риск развития рака полости рта возрастает от курения, употребления алкоголя и заражения вирусом папилломы человека.