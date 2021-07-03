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В Спасском районе в аварии пострадал подросток на мотоцикле
В Спасском районе в пятницу, 2 июля, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Спасском районе в пятницу, 2 июля, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария произошла ночью на 3-м километре дороги Половское — Красильниково — Моньясово — Троица.

Как рассказали сотрудники ОГИБДД, 16-летний рязанец, управляя мотоциклом «Ирбис» без прав, въехал в другой мотоцикл «Ирбис», который стоял на дороге. Второе транспортное средство принадлежит 15-летнему жителю Рязани.

В результате ДТП подростка с ожогами госпитализировали в детскую ОКБ. Также пострадал пассажир мотоцикла, который стоял на обочине. 18-летнего рязанца с черепно-мозговой травмой госпитализировали.