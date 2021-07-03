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В Рязани задержали пьяного мотоциклиста без прав с пассажиром-ребенком
В Рязани днем в пятницу, 2 июня, экипаж ППС в Московском районе остановил нетрезвого водителя мотоцикла. Он вез ребенка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани днем в пятницу, 2 июня, экипаж ППС в Московском районе остановил нетрезвого водителя мотоцикла. Он вез ребенка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сорудники при патрулировании обратили внимание на мотоцикл, водитель которого управлял им неуверенно. На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал и увеличил скорость.

Так как с водителем ехал ребенок, полицейские дождались, когда мужчина после неоднократных требований все же остановился недалеко от Канищевских озер.

Выяснилось, что 43-летний рязанец не имел прав. Патрульные полицейские вызвали для дальнейшего разбирательства сотрудников ГИБДД, которые установили, что мужчина нетрезв.

В отношении рязанца составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Это влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Управление транспортным средством пьяным водителем влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.