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Милонов попросил главу МВД изолировать скопинского маньяка от общества
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева изолировать Виктора Мохова от общества из-за постоянных нарушений запретов и ограничений, которые установлены судом. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева изолировать Виктора Мохова от общества из-за постоянных нарушений запретов и ограничений, которые установлены судом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, в СМИ 2 июля появилась информация о нарушении ограничений скопинским маньяком, в частности запрет на использование телефона.

По мнению Милонова, Мохов представляет опасность для общества.

«Уже давно всем понятно, что „раскрутка“ в СМИ для Мохова важнее соблюдения закона и уважения к решениям государства и мнению общества, и никакие ограничения, пусть даже установленные судом, он соблюдать не будет», — подытожил депутат.

Напомним, Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, где продают алкоголь. Ранее, сразу после освобождения из колонии, ему постановили на протяжении шести лет регулярно отмечаться в ОВД, запретили посещать массовые мероприятия, гулять в ночное время и без разрешения выезжать за пределы района.