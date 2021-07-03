Челябинская пенсионерка обманула телефонных мошенников на 500 рублей

Мошенники позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков и представились сотрудниками банка. На карте было всего 50 рублей, однако женщина решила подыграть злоумышленникам и назвала сумму в 8 миллионов.

В Челябинске пенсионерка перехитрила мошенников и получила от них 500 рублей. Об этом случае сообщает URA.ru .

Мошенники позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков и представились сотрудниками банка. Они сказали, что ее счет пытаются взломать, и спросили о том, какая сумма лежит в банке. На карте было всего 50 рублей, однако женщина решила подыграть злоумышленникам и назвала сумму в 8 миллионов рублей. Мошенники начали торопить ее снять деньги и перевести на безопасный счет.

После этого пенсионерка заявила, что сейчас у нее закончатся средства на телефоне, так как по ее тарифу входящие звонки платные. В ответ собеседник пообещал пополнить баланс и перезвонить через несколько минут.

В итоге злоумышленники пополнили пенсионерке счет мобильного на 500 рублей. Женщина спросила, из какого банка они звонят, а затем сказала правду о том, что у нее есть только 50 рублей. После этого мошенник обругал пенсионерку и бросил трубку.