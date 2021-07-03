\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
21°
Пнд, 05
22°
Втр, 06
23°
ЦБ USD 73.62 0.71 03/07
ЦБ EUR 87.07 0.66 03/07
Нал. USD 72.90 / 74.70 10:32
Нал. EUR 86.40 / 87.25 17:56
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
2 229
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
5 056
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
4 905
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
6 560
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Челябинская пенсионерка обманула телефонных мошенников на 500 рублей
Мошенники позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков и представились сотрудниками банка. На карте было всего 50 рублей, однако женщина решила подыграть злоумышленникам и назвала сумму в 8 миллионов.

В Челябинске пенсионерка перехитрила мошенников и получила от них 500 рублей. Об этом случае сообщает URA.ru.

Мошенники позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков и представились сотрудниками банка. Они сказали, что ее счет пытаются взломать, и спросили о том, какая сумма лежит в банке. На карте было всего 50 рублей, однако женщина решила подыграть злоумышленникам и назвала сумму в 8 миллионов рублей. Мошенники начали торопить ее снять деньги и перевести на безопасный счет.

После этого пенсионерка заявила, что сейчас у нее закончатся средства на телефоне, так как по ее тарифу входящие звонки платные. В ответ собеседник пообещал пополнить баланс и перезвонить через несколько минут.

В итоге злоумышленники пополнили пенсионерке счет мобильного на 500 рублей. Женщина спросила, из какого банка они звонят, а затем сказала правду о том, что у нее есть только 50 рублей. После этого мошенник обругал пенсионерку и бросил трубку.