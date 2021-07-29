Жители Солотчи пожаловались на мусор, который не вывозят больше двух недель

По словам автора снимка, площадку на улице Лесной в поселке Солотча не убирают на протяжении двух недель.

Жители Солотчи пожаловались на мусор, который не вывозят больше двух недель. Фото заполненных контейнеров прислали в РЗН.инфо.

Речь идет о площадке на улице Лесной в поселке Солотча. По словам автора снимка, из-за жары в округе стоит сильный запах, а в доме появились мухи.

Ранее рязанцы жаловались на неубранный мусор на улице Щорса.