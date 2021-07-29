Жители Солотчи пожаловались на мусор, который не вывозят больше двух недель
По словам автора снимка, площадку на улице Лесной в поселке Солотча не убирают на протяжении двух недель.
Жители Солотчи пожаловались на мусор, который не вывозят больше двух недель. Фото заполненных контейнеров прислали в РЗН.инфо.
Речь идет о площадке на улице Лесной в поселке Солотча. По словам автора снимка, из-за жары в округе стоит сильный запах, а в доме появились мухи.
Ранее рязанцы жаловались на неубранный мусор на улице Щорса.