Выдающихся жителей Рязани наградят ко Дню города

Доценту кафедры литературы РГУ, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Попову присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

В четверг, 29 июля, на заседании гордумы было принято решение наградить ко Дню города выдающихся рязанцев.

Звание «Почетный гражданин города Рязани» присвоено участнику Великой Отечественной войны, доценту кафедры литературы РГУ Владимиру Попову за заслуги в педагогической деятельности, многолетнюю общественную работу, направленную на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Почетный знак «За заслуги перед городом Рязанью» вручат фельдшеру скорой помощи Арсену Бабурину, ректору РязГМУ имени Павлова Роману Калинину, ректору РИРО Андрею Кашаеву.

Медалью Надежды Чумаковой за значительный вклад в развитие города наградят:

мастера участка по ремонту тепловых сетей МУП «РМПТС» Игоря Кокорева;

начальника отдела организации досуга управления культуры мэрии Валентину Макарову;

протоиерея, настоятеля православного прихода Вознесенской церкви Рязани Арсения Вилкова;

работника финансово-казначейского управления администрации Рязани с 1996 по 2016 годы Нину Чернову;

учителя русского языка и литературы лицея № 4 Елену Орлову;

главного врача поликлиники завода «Красное знамя» с 1988 по 2007 годы Станислава Сливина;

тренера «Спортивной школы олимпийского резерва» «Юность» Галину Джавахову;

директора Комплексного центра социального обслуживания населения города Тамару Бандуркину;

первого заместителя главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Ирину Сизову;

директора ООО «Мороз» Николая Бодягина.

За большой вклад в развитие территориального общественного самоуправления в Рязани почетной грамотой муниципального образования наградят сопредседателя правления ассоциации Рязанской области Анатолия Заикина.