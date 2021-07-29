В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров эвакуируют туристов

Лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Власти приступили к эвакуации туристов и местных жителей.

В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров эвакуируют туристов. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В репортаже отмечается что, лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Власти приступили к эвакуации туристов и местных жителей. Отмечается, что людей эвакуируют в профилактичсеких целях — направление ветра указывает на то, что огонь не дойдет до зданий.

По словам министра сельского хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в тушении пожара участвует один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

Ранее сообщалось о лесных пожарах в турецкой Анталье. Горели районы Манавгат и Аксеки. При пожаре погибли три человека, пострадали 122.