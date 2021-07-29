В Старожиловском районе водителя зажало в кабине «КамАЗа» после ДТП

ДТП произошло примерно в 12:50 на 45 километре дороги Рязань-Ряжск в Старожиловском районе. Два «КамАЗа» столкнулись на повороте возле каскада прудов в деревне Акулово.

В среду, 28 июля, в Старожиловском районе, столкнулись два «КамАЗа». Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло примерно в 12:50 на 45 километре дороги Рязань-Ряжск в Старожиловском районе. Два «КамАЗа» столкнулись на повороте возле каскада прудов в деревне Акулово.Груженный зерном «КамАЗ», которым управлял 28-летний ухоловец, ехал в сторону Рязани. За рулем другого был 32-летний рязанец, который ехал в противоположном направлении.

Ухоловец врезался в полуприцеп грузовика. После этого транспортное средство вылетело в кювет. Водитель второго «КамАЗа» не пострадал. Машина осталась на трассе, полуприцеп улетел в пруд.

Водителя грузовика зажало в кабине. На место выезжали три сотрудника аварийно-спасательной службы.

«С помощью гидравлического инструмента „Медведь“ мы вскрыли дверь, боковую часть кузова транспортного средства. Затем разжали кабину, откусили стойку рулевого управления и освободили зажатые ноги водителя», — рассказал и.о. начальника ПСЧ № 45 по охране Старожилова Дмитрий Бирюков.

После этого пострадавшего передали медикам.