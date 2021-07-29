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В «СМ-Клинике» предложили новую услугу по лечению мигрени
«СМ-Клиника» в Рязани предлагает своим пациентам лечение мигрени с помощью моноклональных антител. Данная методика уже завоевала доверие врачей и пациентов во всем мире и входит в международные рекомендации по купированию приступов головной боли.

«СМ-Клиника» в Рязани предлагает своим пациентам лечение мигрени с помощью моноклональных антител. Данная методика уже завоевала доверие врачей и пациентов во всем мире и входит в международные рекомендации по купированию приступов головной боли.

«Мигрень считается одним из самых распространенных заболеваний — в среднем каждый седьмой взрослый страдает от этого недуга. Кто сталкивался с мигренозными приступами, знает, что это буквально потерянные часы жизни, когда головная боль изматывает и от нее никуда не деться. При этом пациенты с мигренью, как правило, имеют весьма приблизительное представление о том, как ее лечить», — рассказали в «СМ-Клинике».

По словам специалистов, ученые выяснили, что в «запуске» приступов головной боли участвует особое вещество — белок CGRP (кальцитонин-ген родственный пептид). Чем выше его концентрация в организме, тем острее чувствуется недомогание. Если блокировать действие этого белка, то приступа боли можно избежать. На этом принципе и основано действие моноклональных антител — они включаются в борьбу против провокатора боли и купируют нежелательные симптомы мигрени.

Данный метод направлен на профилактику заболевания: антитела берут под контроль головную боль, приступы случаются реже, ослабевают и быстро снимаются обезболивающими.

Терапию моноклональными антителами назначает врач-цефалголог. На приеме специалист собирает анамнез, проводит осмотр и необходимые обследования, на основе полученных данных осуществляет лечение. Препарат вводится подкожно один раз в месяц на протяжении не менее трех месяцев. По истечении этого периода становится заметен результат — приступы боли приглушаются или вовсе выключаются.

Новая методика с серьезной доказательной базой и высокой эффективностью получила одобрение ведущих медицинских экспертов всего мира. Кроме того, были проведены масштабные исследования, которые показали, что терапия моноклональными антителами имеет минимум побочных эффектов: возможно проявление аллергической реакции в месте инъекции на компоненты препарата.

Узнать подробности и записаться на прием можно по телефону: +7 (4912)77-67-51

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.