В рязанском медуниверситете появилась вакцина «ЭпиВакКорона»

Привиться вакциной можно в прививочном пункте научно-клинического центра вуза. Также рязанцы могут выбрать для вакцинирования «Спутник V».

В РязГМУ поступил препарат «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор». Об этом в четверг, 29 июля, сообщили на странице медуниверситета «ВКонтакте».

Привиться вакциной можно в прививочном пункте научно-клинического центра вуза. Также рязанцы могут выбрать для вакцинирования «Спутник V».

Записаться можно по номерам телефона +7 (4912)72-07-77, +7 (4912)97-18-63 и сообщить врачу о желаемом препарате.