В Рязанской области зафиксировали еще 129 новых случаев коронавируса

Всего число зараженных с начала пандемии достигло 34 917. За сутки в регионе выздоровели 109 человек, всего с начала пандемии вылечились 32486 человек.

За сутки в Рязанской области еще 129 человек заболели коронавирусом. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число зараженных с начала пандемии достигло 34 917. За сутки в регионе выздоровели 109 человек, всего с начала пандемии вылечились 32486 человек.

За сутки скончались четыре рязанца, всего число смертей достигло 788.

В России за сутки выявили 23 270 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 6 218 502 человека.

За сутки выздоровели 20 834 человека, всего с начала пандемии вылечились 5 568 363 человека.

За сутки умерли 799 человек, всего число летальных случаев в стране достигло 156 977.