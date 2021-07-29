В Рязанской области Росгвардия нейтрализовала «преступников», захвативших здание

Сотрудники ОМОН, приехавшие на место, блокировали прилегающую территорию, а офицеры СОБР провели штурм здания и нейтрализовали условных преступников.

В Рязанской области прошли учения Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

По сценарию учения преступники проникли на территорию административного здания в Рязанской области, после чего открыли стрельбу и укрылись на территории заброшенных построек. Сотрудники ОМОН, приехавшие на место, блокировали прилегающую территорию, а офицеры СОБР провели штурм здания и нейтрализовали условных преступников.

Учения Росгвардии «Заслон-2021» проходит с 12 по 30 июля 2021 года. В нем участвуют воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии России, а также подразделения территориальных органов Росгвардии, в том числе по Рязанской области.