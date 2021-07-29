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В Рязанской области пьяный мужчина чуть не убил мать ледорубом
79-летняя женщина сообщила в полицию, что нетрезвый сын угрожает убить ее. На место выехали участковые, которые утихомирили 50-летнего мужчину.

В деревне Добрая Надежда Александро-Невского района пьяный мужчина угрожал убить мать ледорубом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

79-летняя женщина сообщила в полицию, что нетрезвый сын угрожает убить ее. На место выехали участковые, которые утихомирили 50-летнего мужчину.

Выяснилось, что в последнее время он злоупотреблял спиртным. Мужчина в очередной раз в пьяном состоянии и высказал матери претензии из-за того, что не было ужина.

Женщина ответила, что не намерена его кормить, поскольку на это нет денег. Она объяснила, что раз у мужчины есть деньги на спиртное, то должны быть и на еду.

Пьяному мужчине не понравился этот ответ. Он взял ледоруб и пригрозил убить мать.

Пенсионерка испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.