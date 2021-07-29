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В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 16 августа
Согласно распоряжению, до 16 августа продлен запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос. До этой же даты в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет.

Николай Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение. Новую редакцию документа № 208 опубликовали в четверг, 29 июля.

Согласно распоряжению, до 16 августа продлен запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос.

До этой же даты в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.

Также до 30 августа продлевается особый режим работы для организаций социального обслуживания (сотрудники должны самоизолироваться на работе).