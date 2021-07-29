В Рязани жители девятиэтажки жалуются на соседа, справляющего нужду в окно

Жители дома по улице Новоселов жалуются на асоциального соседа. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает
Рязанцы рассказывают, что 39-летний сосед приносит домой мусор с ближайших помоек, захламляет квартиру и справляет нужду в окно.
«Сейчас такой страшный период, этот вирус нас одолевает, мы боимся, а кроме этого, еще тут заразу может принести нам, могут появиться клопы, вот этого боимся, потому что неизвестно, и может быть даже гепатит», — рассказала жительница дома Ирина Деменьшина.
Жильцы рассказывают, что мужчина периодически ведет себя агрессивно. Особенно это обостряется, когда его просят убрать весь мусор.
По словам уполномоченной по правам человека в регионе Натальи Епихиной, даже такого человека выселить из квартиры непросто.
«Если у человека нет психического заболевания, ну, он в силу характера себя так ведет, здесь только, конечно, договариваться с людьми, я считаю. Я в своей работе использую медиативные технологии, профессиональное примирение», — сказала она.
Рязанцы планируют обращаться в соответствующие органы, чтобы решить вопрос с агрессивным соседом.