В Рязани выставили на продажу горнолыжный комплекс

По словам владельца, причина продажи — отсутствие необходимых средств для дальнейшего развития комплекса.

В Рязани выставили на продажу горнолыжный комплекс. Информация об этом появилась на сайте Avito.

Спортивно-развлекательный комплекс «Семено-Оленинский» предлагают купить за 345 млн рублей.

В стоимость входит 32 гектара земли, из которых 10 гектаров занимают леса с прудом 8 000 квадратных метров. На них располагаются три горнолыжных склона, две тюбинговых трассы, трасса для беговых лыж, зорбинг, каток, конюшня. В объявлении сообщается, что в летний период на территории комплекса проводятся свадьбы, корпоративы, соревнования по автокроссу и мотогонкам.

По словам владельца, причина продажи — отсутствие необходимых средств для дальнейшего развития комплекса.

Фото Avito.ru