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В Рязани скончался заслуженный учитель Василий Маскин
Василий Владимирович руководил железнодорожным отделом народного образования города Рязани. В 1988 году его перевели в комитет по образованию региона, который позже переименовали в управление по делам образования, науки и молодежной политики, а затем в министерство. Там Василий Маскин работал до 2008 года.

В Рязани скончался Василий Владимирович Маскин, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, долго время работавший на руководящих должностях в сфере образования в регионе. Об этом сообщили в региональном минобре.

Василий Маскин родился в Шиловском районе и начал трудовой путь в школе № 30 в Рязани. Там он работал учителем, а затем стал замдиректора по воспитательной работе.

Также он работал в школе № 58 в Рязани, а позже — директором школы № 20.

Василий Владимирович руководил железнодорожным отделом народного образования города Рязани. В 1988 году его перевели в комитет по образованию региона, который позже переименовали в управление по делам образования, науки и молодежной политики, а затем в министерство. Там он работал до 2008 года.

В рязанском минобре отметили вклад, который внес Василий Маскин в развитие системы образования региона. В ведомстве выразили соболезнования в связи с его смертью.

«Он был настоящим Учителем, профессионалом, мудрым и знающим, искренне любящим свое дело. Он воспитал не одно поколение детей, педагогов и управленцев, каждый из которых сохранит в своем сердце светлую память об этом замечательном человеке», — говорится в сообщении.