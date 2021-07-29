В Рязани остановили пьяную женщину, которая ехала на машине с двумя детьми

В машине вместе с женщиной ехали двое детей. Ролик с женщиной опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани полиция остановила женщину, которая ехала на автомобиле в пьяном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В машине вместе с женщиной ехали двое детей.

Полиция опубликовала ролик с нарушительницей. Оперативники ехали за ее автомобилем, попросили остановиться и увидели, что женщина едет по улице с детьми в пьяном состоянии.