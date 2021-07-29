В Петербурге от коронавируса умерли несколько полностью привитых пациентов

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что скончались пациенты, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. Он отметил, что у них были тяжелые сопутствующие патологии, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и другие.

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерли несколько полностью привитых пациентов. Об этом пишет « Фонтанка.ру ».

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что скончались пациенты, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. Он отметил, что у них были тяжелые сопутствующие патологии, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и другие.

Лисовец отметил, что при отсутствии факторов риска возможность заболеть, госпитализироваться, а также умереть снижается после прививки более чем в 20 раз.