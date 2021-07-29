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В Петербурге от коронавируса умерли несколько полностью привитых пациентов
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что скончались пациенты, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. Он отметил, что у них были тяжелые сопутствующие патологии, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и другие.

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерли несколько полностью привитых пациентов. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что скончались пациенты, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. Он отметил, что у них были тяжелые сопутствующие патологии, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и другие.

Лисовец отметил, что при отсутствии факторов риска возможность заболеть, госпитализироваться, а также умереть снижается после прививки более чем в 20 раз.