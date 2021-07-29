В Мексике массово подделывали сертификаты о прививках европейскими вакцинами от COVID-19

Массовым производством поддельных сертификатов занимались мексиканские криминальные организации. Сертификаты о вакцинации AstraZeneca, Pfizer или Moderna предназначались для обеспеченных мексиканцев, которые планировали ехать в Европу.

В Мексике подделывали сертификаты о прививках европейскими вакцинами от COVID-19. Об этом сообщает портал ГЛАС.RU со ссылкой на telegram-канал «Пиночет печет печенье».

Массовым производством поддельных сертификатов занимались мексиканские криминальные организации. Сертификаты о вакцинации AstraZeneca, Pfizer или Moderna предназначались для обеспеченных мексиканцев, которые планировали ехать в Европу.

Сообщается, что на территорию Евросоюза можно попасть с сертификатом только европейской вакцины. С китайской или любой другой вакциной можно въехать только в станы, которые не входят в ЕС, например, в Сербию.

Эксперты отметили, что борьба с нелегальными сертификатами осложняется возможным участием в бизнесе мексиканских наркокартелей, а также большим числом других проблем криминального характера в стране.