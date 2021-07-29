В Касимовском районе по факту исчезновения подростков возбуждено уголовное дело

20 июля воспитанницы солотчинской школы-интерната для детей сирот 15-летняя Кристина Таланина и 16-летняя Ульяна Фокина покинули лагерь «Ласточка» в деревне Залесное Касимовского района. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

В Касимовском районе по факту исчезновения подростков возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт регионального СК.

20 июля воспитанницы солотчинской школы-интерната для детей сирот 15-летняя Кристина Таланина и 16-летняя Ульяна Фокина покинули лагерь «Ласточка» в деревне Залесное Касимовского района. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Для установления обстоятельств исчезновения подростков и их розыска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).

Напомним, девочек уже ищут волонтеры и полиция.