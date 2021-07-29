В ДТП в Спасском районе пострадал подросток на мопеде без «прав»

17-летний подросток на мопеде «Альфа» не справился с управлением при повороте на второстепенную дорогу и столкнулся со стоявшим на проезжей части автомобилем Suzuki.

В ДТП в Спасском районе пострадал подросток на мопеде без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 28 июля, в 13:10 в Спасском районе. На 90-м километре автодороги «Рязань — Спасск — Ижевское» 17-летний подросток на мопеде «Альфа» не справился с управлением при повороте на второстепенную дорогу и столкнулся со стоявшим на проезжей части автомобилем Suzuki, которым управлял 58-летний рязанец.

В результате водитель мопеда получил травмы, ему оказали медпомощь.

Отмечается, что подросток не имел права управления транспортными средствами.