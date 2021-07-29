Специалист предупредил о тяжелых постковидных осложнениях у детей
Осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта могут возникнуть у трети переболевших детей.
Специалист предупредил о тяжелых постковидных осложнениях у детей. Об этом
Эпидемиолог Роспотребнадзора, член- корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что осложнения после коронавируса могут развиться примерно у трети переболевших детей. В таких случаях отмечаются поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.
По словам Горелова, особенно высок риск развития осложнений у детей с лишним весом.
Также инфекционист отметил, что большая часть заболевших коронавирусом детей приходится на возраст 14-17 лет, так как подростки более мобильны и социально активны.