Специалист предупредил о тяжелых постковидных осложнениях у детей

Осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта могут возникнуть у трети переболевших детей.

Специалист предупредил о тяжелых постковидных осложнениях у детей. Об этом пишет РИА Новости.

Эпидемиолог Роспотребнадзора, член- корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что осложнения после коронавируса могут развиться примерно у трети переболевших детей. В таких случаях отмечаются поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

По словам Горелова, особенно высок риск развития осложнений у детей с лишним весом.

Также инфекционист отметил, что большая часть заболевших коронавирусом детей приходится на возраст 14-17 лет, так как подростки более мобильны и социально активны.