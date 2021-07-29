Рязанский предприниматель пытался обмануть налоговую на три млн рублей

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ.

Рязанский предприниматель пытался обмануть налоговую на три млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Индивидуальный предприниматель, который занимался производством аксессуаров и одежды из натуральной и композиционной кожи, указал в документах заведомо ложные сведения о налоговых вычетах.

В налоговые декларации за 2019-2020 года он внес сумму доходов меньше реальной, тем самым уклонившись от уплаты налога на сумму более трех млн рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ.