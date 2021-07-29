Рязанский митрополит Марк рассказал о смертельных случаях после вакцинации от коронавируса

Он также развеял миф, что при прививке людям вводят чипы. Кроме того, митрополит назвал «бредом» высказывания о том, что привитый человек не заражает посторонних коронавирусом.

Рязанский митрополит Марк рассказал о смертельных случаях после вакцинации от коронавируса. Об этом владыка заявил в программе «Образ» от 23 июля на радио «Логосъ-Рязань».

«К теме вакцины я отношусь очень осторожно. Мне нравится позиция президента, который говорит, что это дело добровольное. Люди начинают пугать, что если вы не вакцинируетесь, то можете заразить другого человек и человек может умереть… Но бывают и другие случаи, когда человек вакцинировался и умер… И этого бывает не мало… Я не готов взять ответственность на себя за жизнь другого человека, потому что вакцина на сегодняшний день это ещё часть эксперимента. Поэтому требуется благоразумие и терпимость», — заявил Марк.

Он также развеял миф, что при прививке людям вводят чипы. Кроме того, митрополит назвал «бредом» высказывания о том, что привитый человек не заражает посторонних коронавирусом.