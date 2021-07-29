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Рязанские спортсмены попали в сборную России по радиопеленгации
Команда Рязанской области показала высокие результаты в чемпионате России по радиопеленгации. Екатерина Абдуллина стала чемпионкой России в дисциплине 144 МГц. Евгений Фетюлин стал бронзовым призерам в дисциплинах 3.5 МГц и 144 МГц.

С 24 по 27 августа в Ставрополе прошел чемпионат России по спортивной радиопеленгации, откуда вернулась сборная команда Рязанской области. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Команда Рязанской области показала высокие результаты.

Екатерина Абдуллина стала чемпионкой России в дисциплине 144 МГц. Евгений Фетюлин стал бронзовым призерам в дисциплинах 3.5 МГц и 144 МГц. Мужская команда также стала бронзовым призером в дисциплинах 3.5 МГц и 144 МГц. Эти соревнования стали последним этапом для формирования сборной команды России для участия в чемпионате Европы в Болгарии.

В сборную команду России зачислили рязанских спортсменов Екатерину Абдуллину, Евгения Фетюлина, Марию Столярову, Владислава Михалова, Данила Тюрина, Дмитрия Прошлякова. Все спортсмены тренируются под руководством Аллы Ивановны Андрюниной. Мария Столярова, Владислав Михалов, Данил Тюрин — воспитанники ресурсного центра дополнительного образования.