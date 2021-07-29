Рязанская гордума завершила весеннюю сессию

На последнем в весенней сессии заседании рязанской городской думы глава муниципального образования, председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская подвела итоги работы депутатов.

На последнем в весенней сессии заседании рязанской городской думы глава муниципального образования, председатель гордумы Юлия Рокотянская подвела итоги работы депутатов.

Юлия Рокотянская отметила, что в течение весенней сессии продолжалась планомерная работа по увеличению площади зеленых насаждений города. Сразу несколько участков получили официальный статус, что защищает их от иного использования.

«Мы неоднократно вносили изменения в бюджет, что позволило начать строительство школы в Кальном, пристроек к детским садам, а также подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. На ремонт дорог в этом году выделена беспрецедентная сумма — более миллиарда рублей», — подчеркнула глава муниципального образования.

Во время весенней сессии депутаты приняли важный документ — стратегию социально-экономического развития Рязани до 2030 года. Она определяет вектор развития города, а также цели и задачи на ближайшие 10 лет.

Также Юлия Рокотянская отметила, что в истории рязанского торгового городка начинается новая эпоха. Для его развития имущественный комплекс из муниципальной собственности передали в безвозмездное пользование музею истории молодежного движения.

«Официально рязанская городская дума уходит на каникулы. Но работа в округах продолжается, — сказала в завершение глава муниципального образования. — Продолжается и депутатский контроль, которому мы уделяли особое внимание в последнее время. Сейчас в городе — горячая пора: ремонтируются дворы, дороги, общественные пространства, реализуются проекты местных инициатив. Начинается приемка школ, детских садов, учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Все это будет проходить при участии и под постоянным контролем депутатского корпуса».