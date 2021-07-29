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Рязанец рассказал о заваленном мусором карьере в Михайловском районе
По его словам, карьер находится в селе Виленка Михайловского района.

Рязанец рассказал о захламленном карьере в Михайловском районе. Пост об этом в четверг, 29 июля, разместили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По его словам, карьер находится в селе Виленка Михайловского района. Красивое место из-за недобросовестных отдыхающих завалено мусором.

«Добраться до него можно только на машине, соответственно этот мусор люди привезли с собой, а почему тогда его нельзя забрать назад!!!» — пишет рязанец.

В связи с этим мужчина призвал неравнодушных граждан убрать территорию от мусора и поставить таблички.