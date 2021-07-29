Рязанцы рассказали, как потратят единовременную выплату в 10 тысяч на ребенка

На выплату семья Анны Никитиной планирует купить рюкзак и канцелярию для дочери-первоклашки, а также новый письменный стол.

Рязанцы рассказали, как потратят единовременную выплату в 10 тысяч на ребенка. Сюжет вышел на Первом канале.

Рязанка Анна Никитина воспитывает двух школьников — шестилетнюю дочь и 12-летнего сына. Женщина рассказала, что на полученные деньги она купит дочери-первоклашке красивый рюкзак и канцелярию. Еще на 10 тысяч семья планирует купить новый письменный стол.

Напомним, Владимир Путин поручил начать выплаты по 10 тысяч рублей семьям школьников со 2 августа 2021 года.